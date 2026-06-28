Wimbledon 2026: ritiro dal torneo per Raducanu, il motivo e cosa cambia per le scommesse

Emma Raducanu non giocherà Wimbledon 2026. La tennista britannica si è ritirata a meno di un giorno dall’esordio ai Championships con Antonia Ruzic. Testa di serie numero 30 e finalista uscente del Queen’s, Raducanu sarà sostituita in tabellone da una lucky loser.

Il motivo del ritiro

Non al meglio appena arrivata all’All England Club, Raducanu ha annunciato di aver trovato – dopo aver svolto degli esami – una frattura da stress e di dover saltare il terzo Slam della stagione.

Ritiro Raducanu, cosa succede con le scommesse

La sfida non è regolarmente cominciata, quindi saranno rimborsate tutte le scommesse sugli esiti (Raducanu perdente, Ruzic vincente). Diverso invece il regolamento per le giocate sul percorso nel torneo del giocatore ritirato: in caso di giocate su Raducanu vincente torneo, finalista, semifinalista o ai quarti di finale le scommesse saranno perdenti.