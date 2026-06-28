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Wimbledon 2026: ritiro dal torneo per Raducanu, il motivo e cosa cambia per le scommesse

Redazione
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Emma Raducanu - Photo Courtesy of China Open
Emma Raducanu - Photo Courtesy of China Open

Emma Raducanu non giocherà Wimbledon 2026. La tennista britannica si è ritirata a meno di un giorno dall’esordio ai Championships con Antonia Ruzic. Testa di serie numero 30 e finalista uscente del Queen’s, Raducanu sarà sostituita in tabellone da una lucky loser.

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Il motivo del ritiro

Non al meglio appena arrivata all’All England Club, Raducanu ha annunciato di aver trovato – dopo aver svolto degli esami – una frattura da stress e di dover saltare il terzo Slam della stagione.

Ritiro Raducanu, cosa succede con le scommesse

La sfida non  è regolarmente cominciata, quindi saranno rimborsate tutte le scommesse sugli esiti (Raducanu perdente, Ruzic vincente). Diverso invece il regolamento per le giocate sul percorso nel torneo del giocatore ritirato: in caso di giocate su Raducanu vincente torneo, finalista, semifinalista o ai quarti di finale le scommesse saranno perdenti.

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