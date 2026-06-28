Draper tradito dal sorteggio a Wimbledon 2026: sfida tra ex top 4 con Fritz al primo turno

Difficilmente sarebbe potuta andare peggio: Jack Draper, al secondo torneo di rientro dall’infortunio al tendine del ginocchio che lo ha costretto a saltare quasi tutta la stagione sulla terra battuta, è stato estratto contro Taylor Fritz al primo turno di Wimbledon 2026. Avendo perso gran parte dei punti che lo portarono al numero 4 del mondo nel giugno 2025, il britannico si è trovato a dover ripartire da fuori dalla top 150. Grazie alla semifinale raggiunta all’ATP 250 di Eastbourne, il neo-allievo di Andy Murray ha già ritrovato un po’ di ritmo, ma lo statunitense è avversario erbivoro: fece semifinale ai Championship l’anno scorso, dove ha un record di 21 vittorie e 9 sconfitte in carriera.

UNA SFIDA STIMOLANTE

In conferenza stampa, Draper si è espresso sul suo primo turno: “Ovviamente è un match molto difficile. Sapevo che non essendo una testa di serie, avrei potuto incontrare chiunque, e penso che Taylor sia un concorrente straordinario. Ogni volta che abbiamo giocato è stata una vera battaglia, e si è trattato di chi riusciva a giocare meglio nei momenti chiave”.

Potrebbe anche essere il modo migliore per ritrovare il proprio livello: “Direi anche che quando abbiamo giocato, abbiamo tirato fuori il meglio l’uno dall’altro. Sarebbe stato difficile avere un sorteggio più difficile di questo, quindi la cosa più importante è concentrarmi sulla mia preparazione. Credo di poter ovviamente vincere la partita, ma devo giocare un tennis incredibile e devo competere duramente”.