Cocciaretto, prima gioia sul Centrale: “Un’emozione incredibile, il pubblico mi ha aiutato tantissimo”

Agli Internazionali d’Italia arriva una vittoria dal sapore speciale per Elisabetta Cocciaretto, che supera Sinja Kraus al primo turno e si regala una serata indimenticabile sul Campo Centrale. Una partita segnata anche dalla pioggia, ma portata a casa con solidità e carattere.

“Meno male siamo riuscite a finire prima della pioggia”, ha dichiarato l’azzurra in zona mista. “È stato bello, soprattutto giocare sul Centrale, dove non avevo mai giocato di sera. Un’emozione incredibile”.

Per la marchigiana si tratta della prima vittoria sul Campo Centrale di Roma, un traguardo che arriva dopo diverse esperienze precedenti senza successo. Un passo avanti importante, costruito anche attraverso momenti complicati durante il match, come i primi cinque match point non sfruttati. “In quei momenti in passato mi è capitato spesso di avere fretta. Stavolta invece ho cercato di restare lì, di giocare, di avere pazienza. Quando senti che stai per chiudere, viene naturale voler accelerare, ma non serve: dall’altra parte c’è un’avversaria che prova a ribaltarla”.

Una lezione di gestione e maturità, che Cocciaretto porta con sé in vista del prossimo turno, dove affronterà Emma Navarro. “Sarà sicuramente una partita difficile, è una giocatrice di grande livello. Riguarderò la partita che abbiamo giocato a Shenzhen in Billie Jean King Cup, ma sarà completamente diversa: superficie diversa, periodo diverso. Io cercherò di fare il meglio e di migliorarmi”.

A rendere tutto ancora più speciale, l’atmosfera del Centrale, pieno e partecipe.

“Non pensavo ci fosse così tanta gente, invece era pieno. Il pubblico mi ha aiutato tantissimo, è stata davvero un’emozione forte”.