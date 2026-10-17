ATP 250 Bruxelles 2026: Cinà al secondo turno delle qualificazioni, Schwaerzler ko in due set

Federico Cinà a un passo dal tabellone principale dell’ATP 250 di Bruxelles 2026. Il 19enne palermitano, reduce dal ko all’esordio nel main draw del Masters 1000 di Shanghai 2026 con Alex Molcan, elimina in due set l’austriaco classe 2006 Joel Josef Schwaerzler (n.176 ATP), avversario diretto nella Race per le Next Gen ATP Finals, e accede al turno decisivo delle qualificazioni del torneo belga. 6-3 7-6(4), in un’ora e 39 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 147 del mondo, testa di serie numero 5 del seeding di qualificazioni, che si giocherà un posto in tabellone principale con il vincente della sfida tra Giovanni Mpetshi Perricard, testa di serie numero 2 e n.108 ATP, e Remy Bertola (n.227 ATP).

Cinà a caccia di un altro main draw ATP

Quinto nella Race per le Next Gen Finals, Cinà cerca punti per mettere al sicuro la qualificazione per Reggio Calabria. Nel 2026 l’azzurro ha quasi sempre superato le qualificazioni per i main draw ATP, ma altrettanto spesso non ha avuto il guizzo per mettere in cascina qualche vittoria nel circuito maggiore. Superate le qualificazioni a Gstaad, Kitzbuhel, allo US Open e Shanghai, Cinà ha racimolato solo sconfitte (Halys, Diaz Acosta, Michelsen, Molcan), vincendo solamente da lucky loser contro Ugo Carabelli a Chengdu. La sfida con Mpetshi Perricard, in crisi nera e a secco di vittorie da giugno, o Bertola è alla portata, poi eventualmente servirà qualcosa in più per vincere in tabellone principale.