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Victoria Mboko non giocherà Wimbledon 2026

By Tommaso de Laurentiis
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Victoria Mboko - Foto Kobe Li/Nexpher via ZUMA Press Wire/Shutterstock
Victoria Mboko - Foto Kobe Li/Nexpher via ZUMA Press Wire/Shutterstock

Victoria Mboko non giocherà Wimbledon 2026. La tennista canadese si è infortunata al ginocchio sinistro nel match del WTA 500 del Queen’s contro Pliskova e termina in anticipo la stagione su erba. Da definire l’entità dell’infortunio della numero 9 del mondo, la speranza è che possa rientrare in tempo per lo Us Open.

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