ATP/WTA 250 ‘s-Hertogenbosch 2026: rinviata per pioggia Medvedev-Cilic

Ancora pioggia protagonista sul combined ATP/WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch 2026. Rinviate le ultime partite in programma nel pomeriggio di venerdì 12 giugno. La partita tra Medvedev e Cilic e quella tra McNally e Tomljanovic sono rinviate alla giornata di sabato 13 giugno a causa delle condizioni meteo che non ne hanno consentito la ripresa. Si ripartirà dal punteggio di 6-2 3-6 nel match maschile e dal 6-4 4-1 (40-40) in favore dell’australiana nel femminile.