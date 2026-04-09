Masters 1000 Monte-Carlo 2026: ritiro per Ruud contro Auger-Aliassime, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Casper Ruud nel corso del secondo set della sfida con Felix Auger-Aliassime, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Problema al polpaccio destro per il norvegese, che ha accusato quello che all’apparenza sembra uno stiramento a inizio secondo parziale. Sul punteggio di 1-1 ha detto all’arbitro di non riuscire a muoversi e ha chiesto l’intervento del fisioterapista, che lo ha massaggiato all’altezza della zona dolorante. Poco dopo è arrivato il ritiro.

RITIRO RUUD, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Ruud perdente, Auger-Aliassime vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.