Masters/WTA 1000 Indian Wells 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 14 marzo. In campo Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 14 marzo del Masters/Wta 1000 di Indian Wells 2026. Torna in campo Jannik Sinner che sfiderà Alexander Zverev per l’undicesima volta, a caccia di un posto in finale. Dalla parte opposta del tabellone, il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz sfiderà il russo Daniil Medvedev, in quello che sarà il nono scontro tra i due. In campo anche Flavio Cobolli nella finale del torneo di doppio misto in coppia con Belinda Bencic.
STADIUM 1
non prima delle 22.30 – (2) Sinner vs (4) Zverev
non prima delle 00.00 – (1) Alcaraz vs (11) Medvedev
STADIUM 2
ore 21.30 – (1) Dabrowski/Glasspool vs Bencic/Cobolli