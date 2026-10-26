ATP 500 Vienna 2026: Darderi festeggia la Davis con una vittoria, altro ko per Arnaldi

Luciano Darderi festeggia nel migliore dei modi la prima convocazione della carriera in Coppa Davis: “Luli” vince il derby contro Matteo Arnaldi al primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2026 con il punteggio di 7-5 6-1 in 1 ora e 26 minuti. Per il tennista ligure si tratta della seconda sconfitta consecutiva in un match a tinte azzurre, dopo quella rimediata contro Lorenzo Musetti al primo turno dell’ATP 250 di Lione. In seguito al bellissimo percorso del Roland Garros (ritiro prima della semifinale), Arnaldi non ha più trovato due vittorie consecutive nello stesso torneo. Anche Darderi arrivava da un periodo difficile: un ottobre non semplicissimo in cui ha ottenuto una sola vittoria (contro Casper Ruud 7-6(3) 6-3 al primo turno dell’ATP 500 di Tokyo) e tre sconfitte consecutive.

Al secondo turno Darderi affronterà il vincente della sfida tra Tommy Paul e Andrey Rublev. Il classe 2002 italiano, oltre a cercare la forma migliore per la Final Eight di Coppa Davis, nel finale di stagione tenterà di rientrare in Top 20 e riavvicinare il suo best ranking (16). Una prestazione complessivamente solida di Darderi, che mette in campo un tennis dalle idee chiare supportato da una buona resa della prima palla di servizio. Ottima conferma dei miglioramenti su una superficie meno congeniale per lui rispetto alla terra rossa.

Dal canto suo, Arnaldi lotta e offre qualche punto spettacolare, ma non è mai in comando delle operazioni concedendo molto dal lato del dritto. La partita del ligure rispecchia quella persa con Musetti: un set lottato e uno perso nettamente, seppur in ordine inverso rispetto a quanto accaduto a Lione.