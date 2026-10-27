WTA 500 Tokyo 2026, una buona Paolini non basta: Osaka vola al secondo turno

Jasmine Paolini esce di scena all’esordio nel WTA 500 di Tokyo 2026. Una buona prestazione per la giocatrice azzurra che ha però dovuto arrendersi a Naomi Osaka con il punteggio di 6-3 7-6(4) dopo un’ora e 37 minuti. Un match giocato praticamente alla pari dalla numero uno d’Italia che nel primo set era riuscita a recuperare il break di svantaggio prima di perdere nuovamente la battuta nell’ottavo game e permettere alla giocatrice di casa di mettere le mani sul parziale d’apertura tenendo a zero il servizio.

Qualche rimpianto in più nel secondo set per Paolini, che, dopo aver anche in questo caso recuperato un break di ritardo, ha mancato tre set point di fila in risposta sul 6-5 in suo favore prima di cedere al tie-break. Nel corso della frazione Jasmine aveva richiesto l’intervento del fisioterapista per una vescica al piede sinistro, ma era tornata in campo senza apparentemente avvertire particolare dolore. Al secondo turno Osaka affronterà la numero 144 del mondo Mia Pohankova.