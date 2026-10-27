Buonfiglio: “Il tennis ha più tesserati del calcio grazie a campioni ed eventi”

Il tennis italiano continua a crescere e i numeri del movimento confermano il momento positivo vissuto dalla disciplina. A commentare il sorpasso sul calcio nel numero dei tesserati è stato Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, che ha individuato nei risultati dei campioni azzurri e nell’organizzazione dei grandi eventi alcuni dei principali fattori alla base di questa crescita.

Buonfiglio: “I campioni stimolano l’attività sportiva”

Intervenuto nella giornata di martedì 27 ottobre, Buonfiglio ha sottolineato l’importanza dei riferimenti sportivi per le nuove generazioni e il ruolo delle manifestazioni internazionali nell’avvicinare il pubblico al tennis.

“Sono anche i personaggi che stimolano l’attività sportiva, quando ragazzi e ragazze individuano qualcuno da emulare si ha questo effetto, anche l’organizzazione di grandi eventi come gli Internazionali o le ATP finals a Torino incidono”, ha dichiarato il presidente del CONI.

Il riferimento è al percorso compiuto dal tennis italiano negli ultimi anni, accompagnato dai risultati dei suoi protagonisti e dalla crescente attenzione riservata ai tornei organizzati nel Paese. In questo contesto, gli appuntamenti di Roma e Torino rappresentano occasioni importanti per coinvolgere nuovi appassionati e avvicinare soprattutto i più giovani alla disciplina.

Buonfiglio ha poi rivolto i propri complimenti al presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, dopo aver preso visione dei dati relativi al bilancio federale e al numero dei tesserati.

“Complimenti al presidente Binaghi, ho visto la chiusura del bilancio e il numero dei tesserati che meritano tutta l’attenzione del comitato olimpico e un in bocca al lupo a Sinner”, ha aggiunto.

Le parole del numero uno dello sport italiano riconoscono dunque il lavoro svolto dalla federazione e la capacità del tennis di trasformare i successi sportivi in un interesse sempre più ampio. Un percorso nel quale i risultati dei campioni, la visibilità mediatica e i grandi tornei continuano a rappresentare elementi centrali.