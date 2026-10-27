ATP 500 Vienna 2026, avanza Zverev: il tedesco a una vittoria dal numero 1 del mondo

Alexander Zverev è a un passo da uno dei traguardi più importanti della sua carriera. Il tedesco, infatti, con la vittoria sull0 spagnolo Martin Landaluce al primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2026, è ad una sola vittoria dal diventare ufficialmente il nuovo numero 1 del ranking mondiale. 7-5 3-6 7-6(11). il tennista nativo di Amburgo che controlla l’incontro dai primi punti, lasciando solo qualche briciola nel primo set al classe 2006 madrileno, entrato nel main draw grazie ad una wildcard. Alla prima sfida diretta con il 2 volte campione Slam, lo spagnolo lotta, riuscendo a conquistare il secondo parziale con grande carattere. Nel terzo e decisivo set Zverev riesce a spuntarla, nonostante l’ottima resistenza di Landaluce.

Zverev, il sogno è sempre più vicino

Avendo già scartato i 330 punti ottenuti lo scorso anno con la finale nel torneo austriaco, cominciato con una settimana di anticipo rispetto all’edizione 2026, il tedesco ha iniziato la settimana con 9750 punti, a meno 700 dal numero 1 ATP Jannik Sinner (10450 pti). Da lunedì 2 novembre, l’altoatesino perderà anche i 1000 punti del trionfo della scorsa stagione al Masters di Parigi scendendo a 9450. Per salire al primo posto della classifica mondiale, a Zverev, che scarterà i 400 punti della semifinale parigina del 2025, basterà raggiungere i quarti di finale a Vienna per superare i 9450 punti dell’azzurro.

Alexander Zverev conquista il primo set per 7-5, ma deve fare i conti con un Martín Landaluce combattivo, capace di tenergli testa e di accettare il duello senza timori reverenziali. Nonostante il vantaggio iniziale, il tedesco fatica a trovare continuità e nel secondo parziale subisce il ritorno dello spagnolo, che alza il livello del proprio tennis, lo mette ripetutamente in difficoltà e si impone per 6-3, riportando la sfida in parità. Nel terzo set regna l’equilibrio, con un ottimo Landaluce che risponde colpo su colpo e dimostra di poter competere alla pari, pur in una partita caratterizzata da errori da entrambe le parti. Alla fine, però, è Zverev a spuntarla 7-6(11) al tie break, riuscendo a piegare la resistenza di un ottimo Landaluce e a conquistare la vittoria al termine di una sfida tutt’altro che semplice.