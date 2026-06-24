Qualificazioni Wimbledon 2026: Grant conquista l’accesso al turno decisivo

Il tabellone principale di Wimbledon 2026 è sempre più vicino per Tyra Caterina Grant. L’italo-americana supera nel match di secondo turno delle qualificazioni al Major londinese la numero 188 del mondo Joanna Garland con il punteggio di 6-4 6-4 in un‘ora e 35 minuti di gioco e accede così al round decisivo. Poche posizioni di differenza in classifica, ma si è vista la superiorità di Grant nei momenti cruciali del match, come nel nono gioco del primo set quando la classe 2008 è riuscita a breakkare a zero l’avversaria, riuscendo a chiudere il parziale nel game successivo. Nonostante l’interruzione a causa di un problema tecnico al sistema di chiamate elettronico probabilmente dovuto al caldo torrido, l’azzurra rimane concentrata e mantiene il break di vantaggio anche nel secondo set per archiviare la partita.

Prosegue spedito il 2026 della numero 173 del mondo: secondi turni ai Masters 1000 di Madrid e Roma, intervallati da 3 finali con i due trionfi nei W35 di Santa Margherita di Pula e W75 di Kosice e la sconfitta nel WTA 125 di Foggia, la prima finale della carriera a questo livello. L’obiettivo, adesso, è quello di agguantare il primo main draw Slam, dopo il tentativo allo US Open 2024 quando perse al primo turno di qualificazioni contro l’americana Hailey Baptiste.

Per un posto nel tabellone principale di Wimbledon, Tyra se la vedrà con la francese Harmony Tan, numero 199 del ranking, uscita indenne dal match contro la wildcard britannica Esther Adeshina per 6-2 6-2.