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Challenger 100 Lione 2026: Giustino fuori al primo turno

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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Lorenzo Giustino - foto Francesco Peluso
Lorenzo Giustino - foto Francesco Peluso

Niente da fare al match d’esordio al Challenger 100 di Lione per Lorenzo Giustino, sconfitto per 6-2 6-4 da Daniel Rincon.

Rimandato ancora il ritorno in Top 200 per il napoletano, classifica che lo elude dal maggio del 2022. Il best ranking dell’azzurro rimane quella posizione numero 127 ottenuta nel 2019 prima del gravissimo infortunio al gomito che lo fermò sul più bello.
Battuta la testa di serie numero 8 del torneo, il mancino spagnolo rimane dunque in corsa per il terzo titolo Challenger della sua carriera.

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