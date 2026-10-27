Shelton sfiora il record di ace in tre set: 44 servizi vincenti a Basilea

Ben Shelton ha messo a segno 44 ace nella partita vinta contro Aleksandar Kovacevic all’ATP 500 di Basilea, avvicinandosi al record assoluto di ace in un incontro al meglio dei tre set. Lo statunitense occupa il terzo posto della classifica, a tre ace dal primato di Milos Raonic.
Lo statunitense si prende la scena a Basilea anche al servizio. Nella sfida vinta contro Aleksandar Kovacevic, il tennista americano ha messo a segno 44 ace, un bottino che gli permette di salire sul terzo gradino del podio nella classifica dei giocatori capaci di realizzare più ace in una singola partita al meglio dei tre set. Il primato resta a Milos Raonic, autore di 47 ace contro Cameron Norrie al Queen’s nel 2024, mentre al secondo posto figura Ivo Karlovic, che ne realizzò 45 contro Tomas Berdych ad Halle nel 2015. Shelton si ferma a un solo ace dal secondo posto e a tre dal record assoluto. La prestazione assume un significato ulteriore considerando la superficie: i 44 ace del mancino americano rappresenta il record di ace in una partita al meglio dei tre set disputata sul cemento.