Internazionali d’Italia 2026, Fonseca sul caos del pubblico: “Sembrava una partita di calcio, ha dato fastidio anche a me”

Joao Fonseca saluta subito gli Internazionali d’Italia. Il giovane talento brasiliano è stato sconfitto al secondo turno da Hamad Medjedovic con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(1), al termine di una sfida molto combattuta e caratterizzata anche da diverse interruzioni dovute al rumore proveniente dagli spalti.

Durante il match non sono infatti mancati momenti di tensione legati al pubblico, spesso molto rumoroso soprattutto per il continuo sostegno della torcida brasiliana che segue Fonseca in quasi tutti i tornei. Un’atmosfera caldissima che però, come spiegato dallo stesso brasiliano, ha finito per disturbare non soltanto il suo avversario ma anche lui stesso.

“Non voglio dire che sia colpa del casino del pubblico, ma ci siamo fermati molte volte e so che la torcida fa la differenza”, ha spiegato Fonseca ai microfoni di ESPN. “In questo caso è come se fossimo stati in una partita di calcio, ha dato fastidio al mio avversario ma anche a me. Bisogna portare un po’ più di rispetto per noi giocatori”.

Il classe 2006 ha comunque voluto sottolineare di apprezzare l’atmosfera calorosa che spesso accompagna i suoi incontri: “Amo comunque giocare a tennis con il supporto del pubblico e sarà sempre così”. Una sconfitta difficile da accettare per Fonseca, arrivata solamente al tie-break del terzo set dopo oltre due ore e mezza di battaglia: “È una sconfitta difficile, ma devo digerirla e andare avanti continuando a lavorare”.