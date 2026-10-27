ATP Vienna, Cobolli supera Dimitrov in tre set: l’azzurro avanza al secondo turno

Flavio Cobolli supera Grigor Dimitrov all’esordio all’ATP 500 di Vienna, imponendosi con il punteggio di 6-4 3-6 6-3. L’azzurro conquista il primo set al termine di un parziale ben giocato, nel quale riesce a sfruttare le incertezze del bulgaro, alternando buone soluzioni a qualche errore di troppo. Dimitrov, comunque, rimane in partita e prova a mettere in difficoltà l’italiano negli scambi, ma Cobolli gestisce bene i momenti importanti e porta a casa il set per 6-4.

Nel secondo parziale il bulgaro alza il ritmo, trovando maggiore continuità e facendo valere soprattutto il rovescio. Dimitrov riesce così a prendere in mano il gioco e a ristabilire la parità, chiudendo il set sul 6-3. Nel corso del parziale, Cobolli richiede anche un medical time-out per un problema fisico, un episodio che aggiunge un’incognita alla sua partita. L’azzurro, però, riesce a rientrare in campo e a proseguire l’incontro.

Nel set decisivo la partita riparte inizialmente all’insegna dell’equilibrio, con entrambi i giocatori impegnati a difendere il proprio turno di servizio. È Cobolli a trovare la soluzione per cambiare l’inerzia del parziale, conquistando il break del 4-2. L’italiano sfrutta il vantaggio, allunga fino al 5-2 e mette Dimitrov con le spalle al muro. Dimitrov accorcia a due giochi, ma poi l’azzurro chiude il set sul 6-3, completando una vittoria importante e guadagnandosi il passaggio al turno successivo.

Le statistiche al servizio raccontano una partita equilibrata sotto diversi aspetti: entrambi i giocatori hanno messo in campo la prima con una percentuale di poco inferiore al 70%. Dimitrov ha chiuso con 10 ace, uno in più rispetto ai 9 dell’azzurro. A fare la differenza è stata soprattutto la gestione delle palle break: Cobolli ne ha convertite 2 su 8, mentre il bulgaro è riuscito a sfruttarne soltanto una sulle 7 avute a disposizione. Un dato che evidenzia la maggiore concretezza dell’italiano nei momenti decisivi, fondamentale per indirizzare il terzo set e portare a casa la vittoria.