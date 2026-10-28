Wawrinka, cala il sipario: l’ultimo ruggito del guerriero elvetico

Si chiude a Basilea la carriera di Stan Wawrinka. Il 41enne svizzero ha disputato la sua ultima partita da professionista, arrendendosi al ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 7-5 7-6(2) al primo turno degli Swiss Indoors. Un addio arrivato davanti al pubblico di casa, nel torneo che ha rappresentato l’ultimo capitolo di un percorso lungo 24 anni.

Wawrinka aveva annunciato da un po’ di tempo la decisione di ritirarsi al termine della stagione 2026. Una carriera che lo ha portato a conquistare tre titoli del Grande Slam, interrompendo in più occasioni il dominio dei Big Three. Il primo trionfo Major è arrivato agli Australian Open 2014, con la vittoria in finale su Rafael Nadal. Successivamente, lo svizzero ha aggiunto al proprio palmarès il Roland Garros 2015 e gli US Open 2016, superando in entrambe le occasioni Novak Djokovic in finale.

Il suo percorso non si è limitato ai successi individuali. Nel 2008 ha conquistato la medaglia d’oro olimpica nel doppio insieme a Roger Federer, mentre nel 2014 ha contribuito alla storica vittoria della Svizzera in Coppa Davis. Nel corso della carriera ha inoltre raggiunto la terza posizione del ranking mondiale, nel gennaio 2014, e vinto 16 titoli ATP.

L’ultimo saluto è arrivato dopo una sconfitta, ma con la consapevolezza di aver dato tutto. “Per me, tutto ciò che desideravo nella mia carriera era dare tutto, non avere rimpianti, lottare sempre e dare il 100% in ogni partita”, ha detto Wawrinka.

“È sempre stata la cosa più importante per oltre 20 anni, ed è l’unico modo in cui si può lasciare questo sport: senza rimpianti”.