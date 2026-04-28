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L’orario di Sinner-Jodar: data e diretta tv quarti di finale Masters 1000 Madrid 2026

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Jannik Sinner a Indian Wells nel 2026
Jannik Sinner - Foto Charles Baus/CSM/Shutterstock
Jannik Sinner tornerà in campo al Masters 1000 di Madrid nei quarti di finale, dove sfiderà il giovane spagnolo Rafael Jodar. Dopo aver superato Cameron Norrie in due set negli ottavi, il numero uno del mondo si giocherà un posto in semifinale contro il classe 2006, in grande ascesa e reduce dai successi su De Minaur e Fonseca e Kopriva negli ottavi.

QUANDO E A CHE ORA SINNER-JODAR NEI QUARTI DI FINALE 

Il match Sinner contro Jodar nei quarti di finale andrà in scena mercoledì 29 aprile sul Manolo Santana non prima delle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).

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