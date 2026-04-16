Zverev e i numeri da big: è tra i primi quattro in attività per quarti di finale raggiunti

La vittoria su Gabriel Diallo negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera (6-1 6-2) non vale soltanto l’accesso al turno successivo per Alexander Zverev, ma anche un traguardo statistico di grande rilievo. Con questo risultato, infatti, il tedesco entra ufficialmente tra i quattro giocatori attualmente in attività con più quarti di finale raggiunti in carriera.
Zverev tocca quota 113, un numero che certifica la sua continuità ad alto livello nel corso degli anni e che lo colloca alle spalle di tre nomi di assoluto spessore. In vetta c’è Novak Djokovic con 226 quarti di finale disputati, seguito da Marin Cilic a 123 e da Gael Monfils a 119.
Un dato che racconta più di tante parole la solidità del numero uno di casa, capace di restare competitivo stagione dopo stagione e di confermarsi presenza costante nelle fasi finali dei tornei del circuito.