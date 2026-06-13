Mannarino è il tennista francese con più vittorie sull’erba nell’Era Open

Eliminato in semifinale da Alex de Minaur nell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2026, Adrian Mannarino lascia i Paesi Bassi con un nuovo primato storico messo a segno. Con il successo su Zhang nei quarti del torneo olandese, il 37enne di Soisy-sous-Montmorency è diventato il tennista francese con più vittorie sull’erba nell’Era Open. 76 i successi raccolti da Mannarino sulla superficie più veloce del circuito e superato Richard Gasquet, fermo a quota 75. In Top 5 anche Nicolas Mahut (67 vittorie), Henri Leconte (60) e Gilles Simon (52). Mannarino – tre volte agli ottavi di finale a Wimbledon (2013, 2017, 2018) – tornerà in campo contro nell’ATP 500 del Queen’s contro Jakub Mensik.