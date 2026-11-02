Darderi guarda alla Coppa Davis dopo il ko di Parigi: “Voglio farmi trovare pronto”

Si chiude al primo turno l’avventura di Luciano Darderi al Masters 1000 di Parigi. L’azzurro è stato sconfitto in due set dall’australiano Rinky Hijikata, mettendo fine alla sua partecipazione all’ultimo grande appuntamento della stagione sul cemento indoor. Dopo il match, il tennista italiano ha affidato ai social un messaggio per spiegare le condizioni fisiche che hanno condizionato la sua preparazione.

Darderi ha raccontato di aver accusato una febbre alta dopo il primo incontro disputato a Vienna, un problema che lo ha debilitato e non gli ha consentito di recuperare completamente in vista del torneo parigino.

“Mi dispiace molto dover concludere così la mia migliore stagione, soprattutto perché avrei voluto finire con un ottimo torneo anche qui a Parigi”, ha scritto l’azzurro su Instagram.

Adesso l’obiettivo è lasciarsi alle spalle l’influenza e ritrovare la condizione migliore in vista del prossimo impegno. Tra due settimane, infatti, Darderi spera di essere a disposizione per un appuntamento speciale come la Coppa Davis, in programma a Bologna.

“La priorità è recuperare completamente dall’influenza, per farmi trovare pronto tra due settimane e poter vivere al meglio un appuntamento speciale come la Coppa Davis”, ha aggiunto, ringraziando infine tutti i tifosi per i numerosi messaggi di affetto e sostegno.