Zverev, polemica social sui campi d’allenamento del Masters 1000 di Shanghai (VIDEO)

Polemica social al Masters 1000 di Shanghai 2026: stando a quanto riportato da un utente su X, Alexander Zverev dovrebbe essere arrivato in ritardo al suo campo d’allenamento, costringendo Ben Shelton e il giovane Cruz Hewitt, figlio dell’ex numero uno del mondo Lleyton, a spostarsi sull’unico campo libero in quel momento.

Com’è andata?

Qui riportata la ricostruzione del primo account social a sollevare la questione: il tedesco dovrebbe essere arrivato al campo 5 per la sua sessione di allenamento in ritardo di oltre un’ora (aveva lo slot delle 10:30 del mattino locali, e dovrebbe essersi presentato alle 11:50). Shelton e Hewitt avrebbero dovuto cominciare alle 12:00, e sono stati puntuali. Zverev però sembra aver deciso di non rispettare il programma, senza rinunciare al suo campo e, sempre secondo questa ricostruzione, costringendo Ben e Cruz a muoversi sul campo 10, dove peraltro l’accesso per i fan è molto più complicato.

Possibile conferma

Poche ore dopo, sempre sui social, è uscito un video che sembrerebbe confermare la versione riportata. Nella clip si vede Hewitt piuttosto indeciso sul da farsi, probabilmente anche in difficoltà a impuntarsi di fronte a un giocatore come Zverev, che nel video pare invece molto sereno mentre conclude i preparativi per l’allenamento.