In una sorprendentemente piena BolognaFiere Tennis Arena, Cameron Norrie batte Jan-Lennard Struff e porta in vantaggio la Gran Bretagna nel tie con la Germania ai quarti di finale della Coppa Davis 2026. 6-3 3-6 6-2 per l’ex numero 8 del mondo che in 1 ora e 32 minuti ottiene l’undicesima vittoria in carriera nella competizione. Per il britannico si tratta, inoltre, di una rivincita personale contro il tedesco che nel 2021, proprio ai quarti di finale, lo sconfisse nel secondo match del tie, poi vinto dalla Germania, per 7-6(6) 3-6 6-2.

Qualche rammarico per il 36enne di Warstein che nel quinto game del terzo e decisivo set spreca ben 4 palle break, prima di farsi strappare il servizio a 0 nel gioco successivo. Tanti meriti da parte dell’inglese che nel momento più delicato del match, a rischio rimonta dopo un ottimo primo parziale, alza il livello conquistando una vittoria fondamentale in ottica passaggio del turno.

Zverev per salvare la Germania

Toccherà ad Alexander Zverev salvare i suoi dall’eliminazione e regalare al pubblico emiliano un doppio fantastico tra Krawietz/Putz e Patten/Skupski. Contro Arthur Fery (h2h 2-0), il numero 1 del mondo, reduce dalla finale persa alle Nitto ATP Finals di Torino contro Carlos Alcaraz, vuole rifarsi e raggiungere con la sua Germania la terza semifinale consecutiva nella competizione dopo quelle raggiunte a Malaga nel 2024 e lo scorso anno a Bologna, prima di essere eliminati rispettivamente da Paesi Bassi e Spagna.