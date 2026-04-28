Prequalificazioni femminili Internazionali d’Italia 2026: avanza Urgesi, Zantedeschi eliminata

Al via anche il tabellone femminile delle prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2026, torneo che mette in palio quattro wild card per il tabellone di qualificazione del WTA 1000 di Roma. Un appuntamento ormai consolidato, che offre spazio sia a giovani talenti invitati dalla federazione sia a giocatrici provenienti dai tornei BNL disputati in tutta Italia.
LA GIORNATA
Nella prima giornata non sono mancate le sorprese, a partire dall’eliminazione della testa di serie numero uno Aurora Zantedeschi, sconfitta in rimonta per 2-6 7-5 6-3 da Marta Lombardini, che firma uno dei risultati più inaspettati.
Avanza con autorità la classe 2006 Vittoria Paganetti, terza forza del tabellone, che supera Federica Di Sarra con un netto 6-1 6-2. Prosegue il proprio cammino anche la testa di serie numero 2 Federica Urgesi, già vincitrice della wild card nel 2025, che si impone al termine di un match molto combattuto su Anastasia Bertacchi per 7-5 2-6 7-5 e sfiderà Emma Martellenghi.
Vittoria netta anche per Noemi Basiletti, che concede appena tre giochi a Grymalska chiudendo 6-1 6-2 e attende ora la vincente della sfida tra Raggi e Zanollini. Avanza anche Laura Mair, che supera in rimonta Chiara Fornasieri dopo un match lottato.
Nel tabellone femminile sono tre le vittorie necessarie per conquistare una delle quattro wild card in palio per il tabellone di qualificazione del WTA 1000 di Roma: la corsa è appena iniziata, ma i primi risultati hanno già iniziato a delineare le possibili protagoniste.