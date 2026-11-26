La Spagna ha ufficializzato le proprie scelte per la sfida contro l’Austria, valida per i quarti di finale della Coppa Davis 2026. Il capitano David Ferrer ha deciso di affidarsi a Rafael Jodar e Daniel Merida per i due incontri di singolare, lasciando fuori Carlos Alcaraz dal programma individuale.

Daniel Merida affronterà Joel Schwaerzler, mentre Rafael Jodar se la vedrà con Jurij Rodionov. Il capitano spagnolo ha scelto di puntare su due giovani iberici per i singolari, dimostrando fiducia nelle loro capacità. Alcaraz, invece, potrà tirare il fiato dopo le fatiche delle ATP Finals e i problemi fisici che lo hanno accompagnato nell’ultimo periodo. La scelta di Ferrer permetterà al murciano di gestire le energie in vista dei prossimi impegni.

Il murciano potrebbe comunque essere protagonista in caso di parità sull’1-1. Il numero 3 al mondo potrebbe infatti affiancare Marcel Granollers nell’eventuale doppio decisivo contro la coppia austriaca composta da Lucas Miedler e Neil Oberleitner.

Le scelte per il doppio, tuttavia, non sono definitive e potranno essere modificate al termine dei primi due incontri.