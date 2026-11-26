Avanza la Gran Bretagna, Germania out: è questo il verdetto finale del terzo tie valido per il primo turno delle Final Eight di Coppa Davis 2026 di Bologna. Decisivo il doppio per rompere il pareggio dopo i due singolari: il punto finale arriva dal successo di Henry Patten e Neal Skupski su Kevin Krawietz e Tim Puetz con il risultato di 6-2 7-6(6).

Per scoprire il proprio avversario in semifinale (sabato 28 novembre dalle 12.00), i britannici dovranno aspettare la conclusione del tie tra Spagna e Austria, in programma sempre giovedì 26 non prima delle 17.00. Dall’altra parte, già in semifinale Repubblica Ceca e Italia (venerdì 27 novembre dalle 16.00), vincitrici rispettivamente contro Canada e Corea del Sud.

Il formato

Come battere una squadra che può schierare il numero uno del mondo? Vincere tutte le altre partite. Fondamentale per il Team GB infatti il successo di Cameron Norrie su Jan-Lennard Struff nel match iniziale, arrivato per 6-3 3-6 6-2, tanto quanto quello in doppio, per sopperire alla vittoria di Alexander Zverev su Arthur Fery (6-3 6-2).

Si chiude dunque con una paradossale vittoria con eliminazione l’anno del bi-campione Slam stagionale, che dovrà aspettare almeno un altro anno per riportare la Germania a vincere la Coppa Davis per la prima volta dal 1993. Rimane invece in vita il sogno britannico di ripetere il successo trainato da Andy e Jaime Murray nel 2015.

La semifinale

Si intuisce che il match più importante per la Gran Bretagna rimarrà il primo, quello tra i numeri due, soprattutto in un’ipotetica sfida contro la Spagna di Carlos Alcaraz. Consapevoli della forza del loro doppio, l’obiettivo è arrivarci, e aspettarsi di battere Alcaraz è sconsigliato. Non che Rafael Jodar sia uno qualunque, anzi, ma il classe 2006 non è certo (ancora) Carlos, e in questa fase di stagione è sembrato piuttosto esaurito psico-fisicamente. Il doppio spagnolo sarà presumibilmente formato da Marcel Granollers e Pedro Martinez, a meno che non si renda necessario un doppio sforzo di Carlitos.

Il discorso cambierebbe in caso di sorpresa austriaca: entrambi i singolaristi di Capitan Jurgen Melzer, Jurij Rodionov e Lukas Neumayer, sono entrambi fuori dalla top 100 e partirebbero sfavoriti sia contro Norrie che contro Fery. Più temibile invece il doppio formato da Lucas Miedler e Neil Oberleitner, protagonisti di un finale di stagione a livello ATP Finals.