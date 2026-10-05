Masters 1000 Shanghai 2026, la squalifica costa caro a Medvedev: perderà punti e prize money del torneo

Si è chiusa con la squalifica di Daniil Medvedev la seconda semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2026. Un episodio singolare ma non così raro quello che ha visto coinvolto il tennista russo, reo di aver colpito con una pallina uno spettatore sugli spalti quando il risultato era sul 7-5 5-3 in favore di Novak Djokovic.

Ma la squalifica non è l’unica pena imposta al vincitore dello US Open 2021, che, come da regolamento, perderà tutti i punti e il prize money accumulati nel corso del torneo. Al russo non saranno dunque aggiunti in classifica i 400 punti della finale raggiunta, così come i 340,190 dollari spettanti a chi accede al penultimo atto del “1000” cinese.

Questo succederà a meno di un ricorso ufficiale richiesto al Comitato d’Appello da parte di Medvedev, come accaduto in passato per i casi di Andrey Rublev a Dubai o Denis Shapovalov a Washington, che in entrambe le occasioni ebbero esito positivo.