Alexander Zverev ha ancora cartucce da sparare. Il numero uno del mondo, alla partita numero 89 della stagione, ha portato a casa un’altra giornata in ufficio battendo facilmente Arthur Fery per 6-3 6-2, e portando la Germania sul’1 a 1 nel tie contro la Gran Bretagna: in palio la semifinale alle Final Eight di Coppa Davis 2026. Sarà dunque il doppio a decidere chi avanzerà allo scontro di sabato 28 novembre per la finalissima. Già qualificate Repubblica Ceca e Italia, vincitrici rispettivamente contro Canada e Corea del Sud. Da questa parte del tabellone, invece, si attende la sfida tra Spagna e Austria, al via non prima delle 17.00 di giovedì 26 una volta completato il derby anglosassone.

I numeri uno

Zverev e Fery sono i giocatori con la classifica più alta dei rispettivi paesi, ma tra di loro c’è una discreta differenza. Aldilà del ranking stesso, al britannico, alla miglior stagione della carriera che l’ha portato a sfiorare la top 30, non si può chiedere di fare partita pari contro questa versione di Sascha. I due si erano già incontrati proprio nel torneo della vita di Fery, ovvero l’edizione 2026 di Wimbledon, nella quale Arthur si è reso protagonista di una corsa epica che lo ha visto battere anche Flavio Cobolli ai quarti di finale, prima di arrendersi proprio a Zverev in semifinale in tre set senza appello.

Il tie

Dopo il successo di Cameron Norrie su Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-3 3-6 6-2, la vittoria di Zverev era tanto prevedibile quanto necessaria per evitare l’eliminazione. Certo, Zverev da solo può portare solo un punto alla sua squadra, ma sarebbe certamente deluso di uscire al primo turno una volta preso l’impegno di cercare di riportare la Germania ad alzare la Coppa Davis per la prima volta dal 1993. Si tratta per l’appunto di uno dei pochi trofei che mancano nella bacheca del bi-campione Slam.

Ora tocca al doppio: i tedeschi possono contare su Kevin Krawietz e Tim Putz, coppia di qualità e collaudata ma sul punto di separarsi: nel 2027 Krawietz giocherà con Mate Pavic, mentre Putz non ha ancora deciso un partner fisso. I due hanno vinto le ATP Finals nel 2024, hanno raggiunto due finali allo US Open (2024 e 2026), e hanno un record di 18 vittorie e sole 2 sconfitte in Coppa Davis.

Dall’altra parte una coppia inedita tra due top mondiali: Henry Patten e Neal Skupksi. Rispettivamente membri delle coppie numero uno e due del 2026 insieme a Henri Heliovaara e Christian Harrison, pongono una sfida di assoluto livello nonostante la poca esperienza insieme. Patten è reduce da un ‘drama’ mediatico riguardante il suo partner in vista della prossima stagione che coinvolge proprio la scelta di giocare con Skupski nel 2027, ma in questo caso si gioca per qualcosa di più importante.