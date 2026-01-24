Osaka: “Un infortunio che ho già avuto, pensavo di conviverci”

“È un infortunio che ho già avuto qualche volta e pensavo di poterci convivere, già nell’ultimo match ho sentito dolore”. Naomi Osaka non ha disputato il suo match di terzo turno all’Australian Open 2026. La nipponica si è ritirata a causa di un infortunio agli addominali prima di scendere in campo contro la qualificata Maddison Inglis. In conferenza stampa ha spiegato i motivi che l’hanno portata alla decisione.

“Pensavo che facendo una pausa prima del match di oggi sarei stata in grado di gestire il dolore, ma nel riscaldamento è decisamente peggiorato” ha ammesso Osaka. Proseguendo con la spiegazione ha detto: “Devo sicuramente fare qualche test, ma sicuramente tornando dalla maternità il mio corpo è cambiato molto. È qualcosa a cui devo stare attenta”.

Outfit e futuro

A una domanda sui suoi chiacchierati outfit, l’ex numero 1 al mondo ha risposto: “Sono contenta che i miei outfit sono stati apprezzati, mi sono anche divertita a giocare a tennis qui a Melbourne”. Sul suo torneo ha commentato: “Ho giocato due match da tre set e mi sono sentita fisicamente bene, sicuramente non i miei addominali, ma in generale stavo bene”. Sul futuro: “Spero di continuare a giocare un buon tennis per il resto dell’anno”.