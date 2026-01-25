Australian Open 2026, Sabalenka: “Una vera battaglia, felice di aver chiuso in due set”

Aryna Sabalenka continua il suo cammino all’Australian Open 2026 centrando l’accesso ai quarti di finale, per il quarto anno consecutivo, al termine di un match tutt’altro che semplice. La numero uno del mondo ha superato Victoria Mboko in due set 6-1 76(1), ma con diversi momenti di lotta, soprattutto nel secondo parziale. “È una giocatrice incredibile, è stata una vera battaglia. Sono super felice di essere riuscita a chiudere il match in due set, anche se il secondo è stato un po’ complicato. Sono comunque contenta del livello che ho espresso e felice di essere ai quarti”, ha spiegato Sabalenka in conferenza stampa.

Il momento di difficoltà e il sole negli occhi

La bielorussa ha poi raccontato cosa è successo nella fase centrale del match, quando Mboko è riuscita a rientrare dopo un avvio dominato dalla numero uno del mondo. “Il problema è stato il sole. In alcuni momenti andava dritto sul punto di battuta ed era davvero complicato servire. È successo proprio in quei game in cui lei mi ha strappato il servizio. Non ho gestito benissimo quella situazione, mentre lei ha servito in modo incredibile da quell’altro lato”, ha spiegato.

Aryna ha però sottolineato di aspettarsi la reazione dell’avversaria: “Sapevo che avrebbe lottato fino alla fine, non aveva nulla da perdere e ha mostrato un tennis incredibile in quei momenti. Io ho cercato solo di restare nel presente, punto dopo punto, per portare a casa la vittoria”.

“Resterò sempre me stessa, indipendentemente dal ranking”

Interrogata sul fatto di essere rimasta una persona molto aperta e solare nonostante lo status di numero uno del mondo, Sabalenka ha risposto con grande semplicità. “È semplicemente il mio modo di essere. Non cerco di fare nulla di diverso. Ci sono tante grandi giocatrici e belle persone nel tour, mi sento a mio agio con tutte. Sapevo che non sarei mai cambiata, indipendentemente dalla classifica o da quello che avrei raggiunto nella vita”.

La battuta su Djokovic e il doppio misto

A chi le ha chiesto quando la vedremo in doppio misto con Novak Djokovic, Sabalenka ha risposto con ironia:“Magari allo US Open di quest’anno. Sto ancora aspettando quel lungo messaggio in cui mi dice che sono la sua partner dei sogni… ma non è mai arrivato. Quindi forse non giocheremo mai”, ha detto ridendo.