Flavio Cobolli contro Frances Tiafoe sarà il match serale della giornata di mercoledì 18 novembre delle ATP Finals 2026 di Torino. Per il romano si tratta già di un match potenzialmente decisivo per rimanere in corsa per un posto in semifinale in seguito alla sconfitta nel match d’esordio contro Daniil Medvedev (7-6(4) 6-3), così come per il suo avversario, battuto da Carlos Alcaraz per 6-2 6-2. In sessione mattutina sarà invece il momento di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, anche loro quasi con le spalle al muro dopo la sconfitta al debutto subita da Granollers/Zeballos (6-4 6-4).

Cobolli-Tiafoe orario e dove vederla in tv

La sfida tra Cobolli e Tiafoe andrà in scena nella sessione serale non prima delle 20.30, a seguito del match di doppio programmato per le 18.00. La copertura televisiva del match sarà affidata ai canali di Sky Sport a pagamento (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in chiaro a Italia 1; in streaming a pagamento su SkyGo, NOW e Tennis Tv e in chiaro sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity.

Programma, orari e ordine di gioco

Di seguito il programma completo della quarta giornata delle ATP Finals 2026.

Inalpi Arena

Ore 11.30 – (2) Harrison/Skupski vs (5) Bolelli/Vavassori

Non prima delle 14.00 – (2) Alcaraz vs (5) Medvedev

Non prima delle 18:00 – (3) Granollers/Zeballos vs (7) Krawietz/Puetz

Non prima delle 20:30 – (5) Cobolli vs (7) Tiafoe