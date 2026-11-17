Patten critica i vertici ATP

Nel suo discorso, il britannico ha ripercorso il percorso condiviso con Heliovaara, ricordando anche il legame con Torino, dove i due avevano disputato e vinto il Challenger 175 nel 2024, quando la loro classifica non era esattamente quella attuale. “Che viaggio è stato con Harri. Personalmente, voglio ringraziare tutti per essere venuti oggi, significa davvero moltissimo. Torino è un posto davvero speciale per noi. È il luogo in cui, un paio di anni fa, abbiamo giocato il Challenger proprio dall’altra parte della strada, quando eravamo rispettivamente numero 60 e numero 40 del mondo. Quindi essere qui, oggi, in campo, è qualcosa di incredibile. Non avrei mai sognato che ci saremmo trovati nella posizione in cui siamo adesso. Per noi è un momento molto importante, è un peccato che per il Chairman e il CEO dell’ATP non sia lo stesso. Sarebbe stato bello averli qui con noi. Quindi eccoci qui, da soli, abbiamo lavorato molto duramente e grazie a tutti voi che lo apprezzate“.

La protesta

Le parole di Patten arrivano dopo una stagione di grande successo per la coppia, capace di conquistare cinque titoli: Wimbledon, il Masters 1000 di Madrid, gli ATP 500 di Doha e Dubai e il ‘250’ di Brisbane. Un rendimento che ha consolidato la posizione di Heliovaara e Patten al vertice della specialità, ma che non ha attenuato le preoccupazioni per il futuro del doppio. Entrambi hanno infatti sottoscritto, insieme ad altri 169 specialisti, una lettera aperta rivolta all’ATP per chiedere una revisione delle modifiche previste dal 2028. Le proposte del circuito ridurrebbero il numero di partecipanti ai tabelloni di doppio e trasferirebbero al singolare circa 15 milioni di sterline, pari a 20 milioni di dollari, di premi attualmente destinati alla specialità. La presa di posizione di Patten durante la premiazione porta così la protesta direttamente sul palcoscenico delle Finals, trasformando un momento celebrativo in un’occasione per richiamare l’attenzione sul futuro della categoria.