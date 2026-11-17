“Credo che nel primo set la partita sia stata combattuta, perché entrambi stavamo esprimendo un alto livello di tennis. Poi sono calato un po’, sia sul piano del gioco sia, ovviamente, su quello fisico. Quando abbassi il livello qui, il tuo avversario non fa altrettanto: continua a giocare allo stesso ritmo per tutta la partita. Ovviamente per me non è finita bene, ma devo tenere presenti gli aspetti positivi di questa stagione. È stata molto lunga. Ora devo cercare di resettare, recuperare e riposare in vista della prossima partita”. Così Rafael Jodar dopo la sconfitta in tre set contro Arthur Fils alle ATP Finals 2026. Un match, quello contro il francese, partito in discesa con la vittoria del primo set, ma chiuso con l’amara sensazione della rimonta avversaria.

“Ora che la partita è finita sto meglio. Bisogna recuperare nel miglior modo possibile e il più rapidamente possibile— ha aggiunto in conferenza stampa —. Durante la sfida è stata dura, perché sentivo di non riuscire a essere competitivo. Oggi fisicamente non ero all’altezza, soprattutto negli ultimi due set. Però succede. È capitato a tutti nel circuito, perché giochiamo tantissime partite. Sono situazioni con cui dobbiamo fare i conti: bisogna andare avanti e pensare a cosa possiamo fare per prevenirle“.

Un Jodar particolarmente autocritico nei suoi confronti, che ha anche sottolineato quanto sia importante la coesistenza di avere un costante livello di battuta e una risposta altrettanto qualitativa in palcoscenici di questo tipo: “Stiamo parlando dei migliori giocatori del mondo, che sono anche ottimi al servizio. Giochiamo al coperto, quindi le condizioni sono più veloci rispetto ad altre superfici. È così. In queste condizioni devi servire bene e tenere i tuoi turni di battuta, perché gli avversari avranno un’alta percentuale di prime in campo”.