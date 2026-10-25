Musetti su Cobolli: “Entrambi meritavamo di vincere, ma nel tennis non c’è il pareggio”

Lorenzo Musetti si gode la finale dell’ATP 250 di Lione dopo aver superato il connazionale Flavio Cobolli in una sfida combattuta. Al termine della partita, il carrarino ha riconosciuto i meriti dell’avversario, sottolineando quanto fosse importante per entrambi raggiungere questo traguardo.

“È davvero speciale. È molto difficile giocare contro Flavio e so quanto significasse per lui questa partita. Allo stesso tempo, però, anche per me era importante: non ho giocato molti tornei e avere la possibilità di raggiungere una finale e ritrovare la forma migliore significa tantissimo”.

Musetti ha poi individuato nella capacità di lottare fino all’ultimo uno degli aspetti decisivi della sfida, riconoscendo l’equilibrio tra i due azzurri.

“Ho lottato fino alla fine e penso che questa sia stata probabilmente la chiave della partita. Credo che entrambi meritassimo di vincere, ma purtroppo nel tennis non esiste il pareggio. Oggi è andata dalla mia parte, ma sarebbe potuta andare anche dalla parte di Flavio”, ha concluso il toscano.