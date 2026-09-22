Entry List Atp Bruxelles 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Bruxelles 2026, in programma dal 19 al 25 ottobre sui campi in cemento indoor. Felix Auger-Aliassime sarà la prima testa di serie del torneo belga e punta a ottenere punti importanti in una stagione indoor che in passato gli ha spesso regalato grandi soddisfazioni. Arthur Fils anche tra i primi favoriti. Alexander Blockx, Zizou Bergs e Raphael Collignon tra i padroni di casa. Nessun azzurro ammesso di diritto in tabellone. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Bruxelles.

TUTTE LE ENTRY LIST

IL CALENDARIO ATP

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QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST ATP 250 BRUXELLES 2026

Auger-Aliassime,Felix CAN 5

Fils,Arthur FRA 11

Ruud,Casper NOR 17

Cerundolo,Francisco ARG 22

Lehecka,Jiri CZE 23

Blockx,Alexander BEL 27

Davidovich Fokina,Alejandro ESP 29

Michelsen,Alex USA 34

Bergs,Zizou BEL 38

van de Zandschulp,Botic NED 40

Navone,Mariano ARG 45

Collignon,Raphael BEL 47

Halys,Quentin FRA 49

Cerundolo,Juan Manuel ARG 53

Hanfmann,Yannick GER 54

Griekspoor,Tallon NED 55

Burruchaga,Roman Andres ARG 56

Vallejo,Adolfo Daniel PAR 58

ALTERNATES

1 Struff,Jan-Lennard (1) GER 63

2 Munar,Jaume (1) ESP 66

3 Altmaier,Daniel (1) GER 67

4 Faria,Jaime (2) POR 68

5 Carreno Busta,Pablo (2) ESP 69

6 Kopriva,Vit (2) CZE 71

7 Majchrzak,Kamil (1) POL 73

8 Medjedovic,Hamad (2) SRB 76

9 Atmane,Terence (2) FRA 83

10 Droguet,Titouan (1) FRA 84

11 Giron,Marcos (1) USA 85

12 Sonego,Lorenzo (2) ITA 86

13 Trungelliti,Marco (2) ARG 87

14 Bellucci,Mattia (2) ITA 88

15 Bonzi,Benjamin (2) FRA 90