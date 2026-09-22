Entry List Atp Bruxelles 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Bruxelles 2026, in programma dal 19 al 25 ottobre sui campi in cemento indoor. Felix Auger-Aliassime sarà la prima testa di serie del torneo belga e punta a ottenere punti importanti in una stagione indoor che in passato gli ha spesso regalato grandi soddisfazioni. Arthur Fils anche tra i primi favoriti. Alexander Blockx, Zizou Bergs e Raphael Collignon tra i padroni di casa. Nessun azzurro ammesso di diritto in tabellone. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Bruxelles.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 250 BRUXELLES 2026
Auger-Aliassime,Felix CAN 5
Fils,Arthur FRA 11
Ruud,Casper NOR 17
Cerundolo,Francisco ARG 22
Lehecka,Jiri CZE 23
Blockx,Alexander BEL 27
Davidovich Fokina,Alejandro ESP 29
Michelsen,Alex USA 34
Bergs,Zizou BEL 38
van de Zandschulp,Botic NED 40
Navone,Mariano ARG 45
Collignon,Raphael BEL 47
Halys,Quentin FRA 49
Cerundolo,Juan Manuel ARG 53
Hanfmann,Yannick GER 54
Griekspoor,Tallon NED 55
Burruchaga,Roman Andres ARG 56
Vallejo,Adolfo Daniel PAR 58
ALTERNATES
1 Struff,Jan-Lennard (1) GER 63
2 Munar,Jaume (1) ESP 66
3 Altmaier,Daniel (1) GER 67
4 Faria,Jaime (2) POR 68
5 Carreno Busta,Pablo (2) ESP 69
6 Kopriva,Vit (2) CZE 71
7 Majchrzak,Kamil (1) POL 73
8 Medjedovic,Hamad (2) SRB 76
9 Atmane,Terence (2) FRA 83
10 Droguet,Titouan (1) FRA 84
11 Giron,Marcos (1) USA 85
12 Sonego,Lorenzo (2) ITA 86
13 Trungelliti,Marco (2) ARG 87
14 Bellucci,Mattia (2) ITA 88
15 Bonzi,Benjamin (2) FRA 90