Laver Cup 2026, Alcaraz: “Faremo di tutto per riprenderci il trofeo”

È un Carlos Alcaraz carico e determinato quello che è arrivato a Londra per la Laver Cup 2026. “Lo scorso anno abbiamo perso, quindi faremo di tutto per riprenderci il trofeo” ha dichiarato lo spagnolo ai microfoni di Eurosport. Alcaraz si è detto molto contento di partecipare nuovamente alla Laver Cup: “È sempre un piacere, non vedo l’ora di incontrare i miei compagni e iniziare”. Gli fa eco il vincitore dello US Open 2026, Alexander Zverev: “Sono stato parte di ogni squadra che ha vinto per l’Europa e vogliamo riprenderci il titolo. Abbiamo i migliori giocatori del mondo e proveremo a fare qualcosa di speciale”.

Il team Europa, ha vinto una sola edizione delle ultime quattro disputate (2024) subendo la rimonta del Team World nell’albo d’oro. Dopo quattro successi consecutivi dal 2017 al 2021 (nel 2020 non si giocò a causa del Covid-19), gli europei hanno faticato più del previsto e lo score ora è di 4-3 con il Team World che potrebbe addirittura pareggiare. Dal 25 al 27 settembre alla “The O2 Arena” di Londra sarà emesso il verdetto: allungo europeo o pareggio del resto del mondo.

Le squadre

TEAM EUROPE

Capitano: Yannick Noah

Alexander Zverev (Numero 2 del mondo)

Carlos Alcaraz (3)

Flavio Cobolli (7)

Rafael Jodar (14)

Jakub Mensik (15)

Casper Ruud (17)

TEAM WORLD

Capitano: Andre Agassi

Alex De Minaur (9)

Taylor Fritz (10)

Learner Tien (13)

Brandon Nakashima (16)

Alexander Bublik (21)

Francisco Cerundolo (22)

Laver Cup in tv

A partire dal 2026 e fino al 2030, tutto l’evento sarà trasmesso in diretta su SuperTennis. La Laver Cup sarà dunque visibile anche in chiaro al canale 64 del digitale terrestre.