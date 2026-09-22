Rusedski punta su Zverev: “Favorito per chiudere l’anno da numero 1”

L’ex numero 4 del mondo, Greg Rusedski, vede Alexander Zverev come il naturale favorito per chiudere l’anno da numero 1 del ranking ATP. Nel suo podcast Off Court with Greg, il britannico si sbilancia in una previsione: “Zverev, con ogni probabilità, dovrebbe chiudere l’anno da numero 1″. Rusedski definisce Zverev “il numero 1 non ufficiale perché ha fatto meglio nei quattro Major”. Tuttavia avverte anche: “Deve giocare molto bene fino a fine stagione e guadagnarselo”.

Conti alla mano, la tesi di Rusedski non è campata per aria. Zverev, infatti, ha 2510 punti in meno di Sinner da difendere fino a dicembre. L’italiano, infatti, nel 2025 vinse l’ATP 500 di Pechino, l’ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals di Torino (vincendo tutte le partite del girone). Un enorme bottino da difendere. Molto dipenderà da quando Sinner tornerà a giocare. Lo stesso Rusedski analizza così la convalescenza dell’italiano: “Sinner non si fa problemi a cancellarsi da un torneo se non si sente al meglio, giocherà solo quando sarà al meglio“.

Ricorsi storici?

Curiosamente, l’ex tennista cita anche Boris Becker. L’altro grande campione tedesco è evocato per scongiurare un amaro ricorso storico per la Germania: Becker nel 1989 vinse due Slam (US Open e Wimbledon), ma chiuse l’anno al secondo posto nel ranking alle spalle di Ivan Lendl. Zverev cercherà di non ritrovarsi nella stessa situazione che, in modo quasi beffardo, è capitata anche al suo rivale per il numero 1. Difatti, Sinner nel 2025 ha vinto Australian Open e Wimbledon, ma Carlos Alcaraz ha chiuso al primo posto nel ranking.