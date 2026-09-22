Cobolli, allenamento speciale con Sinner prima della Laver Cup

Flavio Cobolli ha condiviso il campo con Jannik Sinner durante un allenamento a Montecarlo. Così, mentre il numero 1 italiano recupera dall’infortunio al ginocchio, e si prepara a un attesissimo ritorno, auspicabilmente nei tornei ATP del circuito asiatico, dall’altra parte della rete c’è lui, Flavio il gladiatore, l’uomo designato per portare un pezzo d’Italia anche in Laver Cup, dopo i grandi successi in Davis.

Un allenamento che è anche una stretta di mano simbolica tra i due giocatori di punta del folto roster italiano, due nomi presenti ormai stabilmente in top 10 ATP, con Cobolli che si prende tutta l’attenzione dei tifosi mentre Sinner è fuori dai giochi – nonostante non siano mai davvero cessate le notizie sull’altoatesino, anche in assenza di incontri competitivi.

Da riserva a nome di punta, Cobolli nel 2026 sarà affiancato, nella Laver Cup in partenza venerdì, dagli altri giocatori del Team Europe e, in particolare, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Jakub Mensik, Rafa Jodar e Casper Ruud. Sarà il campo a rivelare se l’allenamento con Sinner avrà avuto effetti magici sul romano.