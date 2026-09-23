Fognini sta con Alcaraz: “Carlos ha capito tutto, per fare bene bisogna giocare un po’ meno”

“Nel tennis è sempre stato così: i più forti giocano di più e devono gestire la programmazione. Pensiamo solo agli Slam: tra le due settimane dei tornei, più quella preparatoria prima e quella di scarico dopo, di fatto se ne vanno via 15-16 ad alta intensità. È apprezzabile quello che dice Carlos (Alcaraz, ndr): se vuoi fare bene, devi fare forse un po’ meno”. Così Fabio Fognini, intervenuto a Sky Sport Insider, si è espresso sul tema sempre più discusso del calendario tennistico. L’ex numero 9 del mondo si è soffermato in particolare sulla scelta di Carlos Alcaraz di concedersi più pause per preservare il fisico e arrivare nelle migliori condizioni agli appuntamenti più importanti.

Fognini ha invitato a non semplificare troppo il dibattito sul numero di tornei disputati durante l’anno: “Si dice che nel tennis si giochi troppo? È un tema delicato e da sviscerare molto bene”. Il peso più grande, secondo il ligure, è ricoperto dalle settimane ad alta intensità che un tennista deve giocare. Proprio per questo, Fognini condivide la scelta di Alcaraz: “Alcaraz ha detto una cosa molto intelligente: prenderà più pause del dovuto perché ha capito che non può tirare troppo la corda”.