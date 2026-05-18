Andrea Guerrieri trionfa nell’ITF M25 di Reggio Emilia: è il terzo titolo del 2026

Il 2026 è un anno che Andrea Guerrieri non scorderà facilmente. Il classe 1998 ha trionfato nell’ITF M25 di Reggio Emilia, il torneo di casa per il 27enne di Correggio, provincia che si trova a soli 17km proprio da Reggio Emilia. Una settimana praticamente perfetta per l’azzurro che ha lasciato un solo set per strada, nella semifinale con Massimo Giunta (n.519 ATP), prima di superare nell’ultimo atto Gabriele Piraino (n.425 ATP) con il punteggio di 7-6(2) 6-2.

Si tratta del quinto titolo vinto da Andrea in carriera, il terzo della stagione, dopo i trionfi nell’ITF M25 di Trento dello scorso febbraio e il fantastico Challenger 75 di Roma Garden ad aprile (primo titolo Challenger della carriera), in cui da qualificato è stato capace di sconfiggere agli ottavi la terza testa di serie Arthur Fery e in finale la testa di serie numero 1 del tabellone Dalibor Svrcina (n.116 ATP).

Le vittorie ottenute nel 2026 hanno permesso al 27enne azzurro di fare un bel balzo in classifica, toccando la posizione numero 252 della classifica mondiale, a meno 4 dal suo best ranking (248), toccato nel mese di maggio a seguito del Challenger 75 di Francavilla al Mare (sconfitta al primo turno).