Djokovic: “Madrid? Ho qualche problema fisico, ma spero di esserci”

“Masters 1000 di Madrid? Spero di poter partecipare. Ho qualche problema fisico e non sono ancora sicuro di poter giocare, ma ci proverò”. Così Novak Djokovic, dalla Movistar Arena di Madrid, sulla sua possibile partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2026, torneo in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Il serbo si trovava nella capitale spagnola per assistere al match tra Real Madrid e Stella Rossa, sfida valida per l’ultima giornata della regular season di Eurolega. Nel 2026 Djokovic ha disputato solamente due tornei: Australian Open (ko in finale contro Alcaraz) e Masters 1000 di Indian Wells (ko agli ottavi con Draper).