Zverev vince il Roland Garros 2026: quanto guadagna? Soldi, punti e montepremi

Alexander Zverev vince il Roland Garros 2026. Il tennista tedesco ha sconfitto in finale Flavio Cobolli e ha conquistato il primo titolo Slam della carriera. Con la vittoria a Parigi, il 29enne di Amburgo intasca €2,800,000 di montepremi e 2000 punti nel ranking ATP.

MONTEPREMI E PUNTI RANKING ATP/WTA ROLAND GARROS 2026

PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti/10 punti

SECONDO TURNO – €130,000 – 50 punti/70 punti

TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti/130 punti

OTTAVI DI FINALE – €285,000 – 200 punti/240 punti

QUARTI DI FINALE – €470,000 – 400 punti/430 punti

SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti/780 punti

FINALE – €1,400,000 – 1300 punti/1300 punti

VITTORIA – €2,800,000 – 2000 punti/2000 punti