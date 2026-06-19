Tabellone WTA 500 Bad Homburg 2026, tutti gli accoppiamenti

Il WTA 500 di Bad Homburg 2026 è pronto a entrare nel vivo con un tabellone di alto livello sull’erba tedesca. A guidare il seeding c’è Iga Swiatek, seguita dalla campionessa in carica di Roland Garros Mirra Andreeva. Completano le prime quattro teste di serie Elina Svitolina e Karolina Muchova.
Grande attesa anche per il ritorno di Venus Williams, presente grazie a una wild card insieme a Katie Boulter, Qinwen Zheng ed Eva Lys, mentre Naomi Osaka — sesta testa di serie — sarà una delle giocatrici più attese nella parte bassa del tabellone. Non mancheranno gli incroci di livello sin dai primi turni, con Iva Jovic, Linda Noskova e Diana Shnaider pronte a fare da outsider in un torneo che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti in preparazione a Wimbledon.
IL TABELLONE COMPLETO
(1) Swiatek vs Bye
Lys (WC) vs Navarro
Qualificato vs Kalinskaya
Qualificato vs (5) Noskova
(4) Muchova vs Bye
Williams V. (WC) vs Qualificato
Qualificato vs Zheng (WC)
Tauson vs (7) Shnaider
(8) Jovic vs Xin. Wang
Boulter (WC) vs Fernandez
Samsonova vs Siniakova
Bye vs (3) Svitolina
(6) Osaka vs Frech
Eala vs Mertens
Li vs Alexandrova
Bye vs (2) Andreeva