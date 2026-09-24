Billie Jean King Cup 2026, parte male l’Italia: sconfitta in due set Cocciaretto

Ha preso avvio l’ultimo quarto di finale di Billie Jean King Cup, che vede l’Italia di Tathiana Garbin opposta alla Cina per un posto in semifinale contro l’Ucraina, uscita vincitrice al doppio decisivo da un non facile confronto col Belgio. Un avversario ostico da avere al primo turno per le azzurre, sulle quali pesa l’onere di difendere il titolo conquistato nel 2025 contro la squadra di casa cinese, capace di esaurire un impianto sportivo da oltre dodicimila posti.

Non è cominciata nel migliore dei modi per l’Italia l’avventura a Shenzhen. Ad aprire la sfida tra Italia e Cina c’è stato, infatti, il match tra Elisabetta Cocciaretto e Shuai Zhang, dal quale la marchigiana è uscita con i lividi: 6-0 6-2 per la cinese, in un’ora e due minuti. Performance di Cocciaretto molto probabilmente ancora condizionata dai problemi fisici al ginocchio sinistro, a causa dei quali aveva perso al primo turno l’ultimo match giocato prima di Shenzhen, risalente ad agosto, allo US Open, dove uscì al primo turno in due set contro Katerina Siniakova.

Sarà dunque compito di Jasmine Paolini tentare di tenere in vita l’Italia, nel match contro Zheng Qinwen.