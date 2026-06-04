Roland Garros 2026, Chwalinska: dalle quali alla finale, numeri di una cavalcata senza precedenti

Maja Chwalinska è il volto del Roland Garros 2026 su cui nessuno avrebbe scommesso: la polacca ha raggiunto Mirra Andreeva in finale partendo dalle qualificazioni, nove vittorie di fila per scrivere la storia. Difatti nessuna tennista nell’Era Open si era mai spinta fino alla finale del Roland Garros partendo dalle qualificazioni. Tra circuito maschile e femminile, solo Emma Raducanu ha fatto qualcosa di simile: dalle qualificazioni alla finale dello US Open 2021.

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Per Chwalinska si tratta della prima finale in carriera in uno Slam, ma anche della prima volta all’ultimo atto di un torneo WTA. Prima di lei solo altre due giocatrici avevano raggiunto la loro prima finale nel circuito maggiore proprio durante un Major: Venus Williams allo US Open 1997 (sconfitta da Martina Hingis) ed Emma Raducanu sempre a Flushing Meadows nel 2021 (campionessa). Chwalinska è anche la prima giocatrice in oltre 50 anni a raggiungere la finale del Roland Garros alla sua prima presenza nel tabellone principale. Sono solo altre due le tenniste capaci di tale impresa: Evonne Goolagong Cawley (vincitrice dell’edizione 1971) e Chris Evert (sconfitta da Margaret Court nel 1973).