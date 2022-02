Lucrezia Stefanini: “Piedi per terra, ma voglio la top 100 WTA” (VIDEO)

Ha le idee chiare Lucrezia Stefanini. Dopo gli Australian Open, in cui è stata eliminata in qualificazioni in tre set dalla bielorussa Olga Govortsova, l’azzurra è tornata in patria e si è rimessa al lavoro in vista dei nuovi impegni agonistici. Assieme al coach e fidanzato Ferdinando Bonuccelli, la toscana classe ’98 è stata ospite dell’Enjoy Tennis Center di Roma, dove ha svolto la preparazione atletica con Marco Salerno e dove ha conosciuto il mental coach Stefano Massari. “Sono contenta del livello espresso a Melbourne, giocando così i risultati arriveranno anche in questa stagione – afferma Lucrezia –. Stiamo lavorando tanto dal punto di vista tattico: devo imparare a cambiare le cose quando il match non va bene o sta andando troppo veloce. In quei momenti le scelte che prendi sono determinanti per ribaltare l’esito dell’incontro”. Nessun dubbio sull’obiettivo del 2022: “Sarebbe bello entrare nella top 100 del ranking WTA (oggi è numero 179, ndr). Sono concentrata sui miglioramenti e la crescita da fare, senza fretta e senza pressione: l’importante è tenere i piedi per terra e continuare a lavorare”.

