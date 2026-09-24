Billie Jean King Cup 2026, l’Ucraina è in semifinale: battuto il Belgio al doppio decisivo

Terzo quarto di finale delle Billie Jean King Cup Finals, Ucraina contro Belgio. Forse non tutti si aspettavano dei singoli così combattuti, e soprattutto pochi si sarebbero aspettati un tie da chiudere al doppio decisivo.
Dopo le vittorie di Anhelina Kalinina, ucraina n.48 WTA, sulla ventunenne belga Jana Otzipka, e la vittoria, a sorpresa, della belga Greet Minnen su Elina Svitolina, ci hanno pensato la stessa Kalinina, in coppia con la specialista del doppio Lyudmyla Kichenok, a chiudere la pratica. Netto il risultato del doppio decisivo in favore delle ucraine, meno netti i risultati degli incontri precedenti, dove le vincitrici singolariste di ambedue gli schieramenti vincono partire simmetriche: primo set perso al tiebreak, e poi rimonta con due set identici (due 6-1 per Kalinina, due 6-4 per Minnen).
Ecco i risultati completi degli incontri:
Kalinina d. Otzipka 6-7 (6) 6-1 &-1
Minnen d. Svitolina 6-7 (5) 6-4 6-4
Kalinina/Kichenok d. Kempen/Salden 6-3 6-3
Sarà dunque l’Ucraina la potenziale avversaria dell’Italia in semifinale, ma prima le azzurre dovranno vedersela con la Cina. Già note le formazioni, con Elisabetta Cocciaretto che sfiderà Zhang Shuai e Jasmine Paolini opposta a Zheng Qinwen. Non schierata, a sorpresa, Wang Xiyu.
PROGRAMMA E TABELLONE COMPLETO