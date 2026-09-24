BJK Cup, avete notato lo scotch sulle scarpe di Zheng? Ecco il motivo

Perché Zheng Qinwen ha lo scotch sulle scarpe alla Billie Jean King Cup? È uno dei particolari che non è passato inosservato durante la sfida tra Cina e Italia. La tennista cinese è infatti scesa in campo con del nastro adesivo a coprire il logo sulle proprie scarpe.

La spiegazione è legata agli accordi di sponsorizzazione. Zheng, infatti, utilizza le sue abituali scarpe da tennis, sulle quali compare un marchio diverso da quello presente sul resto dell’abbigliamento. Da qui la scelta di coprire il logo con lo scotch durante l’impegno con la Nazionale.

Non è però un caso isolato. Anche Zhang Shuai, nella precedente partita della Cina, aveva giocato con un paio di scarpe Asics presentandosi in campo con una copertura sul logo.

Un dettaglio apparentemente curioso, che racconta anche il particolare intreccio tra gli sponsor personali delle giocatrici e quelli legati agli impegni con la propria Nazionale.