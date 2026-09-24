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BJK Cup 2026: Paolini pareggia per l’Italia, Zheng battuta

Marco della Calce
By Marco della Calce
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Jasmine Paolini in Billie Jean King Cup 2026
Jasmine Paolini - Foto Domenico Cippitelli/IPA Sport

Pareggia i conti Jasmine Paolini. La toscana batte Qinwen Zheng con il punteggio di 6-3 7-6(4) in quasi 2 ore di gioco e porta l’Italia sull’1-1 nel tie contro la Cina. Gioca alla grande l’azzurra che riesce a superare un’avversaria molto pericolosa, reduce da uno US Open fantastico in cui ha raggiunto i quarti di finale prima di perdere dalla campionessa Rybakina. Ce la fa la numero 20 del mondo a battere la cinese al quinto scontro diretto: i precedenti quattro si erano conclusi tutti con la vittoria di Zheng.

“Vendicata”, dunque, la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto nel match d’esordio contro Shuai Zhang. Non era semplice per ‘Jas’ vincere questa partita davanti a ben 12mila tifosi cinesi, riuscendo a sfornare una prestazione di altissimo livello, decisa da una rimonta dal 3-0 di svantaggio nel tie-break del secondo parziale. Una Paolini così, probabilmente, non la si vedeva dalla scorsa edizione della Billie Jean King Cup.

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